Минобороны РФ сообщило о тысяче ударов по военным объектам Украины

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российские ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по 1001 украинскому военному объекту, поразив, в том числе, 58 пунктов управления и 162 огневые позиции украинской артиллерии, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

По его словам, также поражен 771 опорный пункт и районы скопления сил и военной техники в населенных пунктах Маяки, Дибровное, Мазановка, Долина Краснополье, Великая Камышеваха, Червоное, Вернополье, Пашковка, Дмитровка, Новая Дмитровка, Высокий, Черноглазовка, Слатино, Золочев, Партизанское, Александровка, а также Шевченково Николаевской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах населенных пунктов Шнурки, Новониколаевка, Александровка", - сказал Конашенков.

Он заявил, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Березовая, Бражковка, Верхнеторецкое, Дебровка, Изюм, Калиновка, Киселевка, Лозовая, Новобогдановка, Новоалександровка и Чуваковка.

Кроме того, "в районе Донецкое в воздухе сбита украинская тактическая ракета "Точка-У", сказал официальный представитель Минобороны.

Вооруженные силы РФ совместно с подразделениями Луганской народной республики взяли под полный контроль населенный пункт Кременная.

"В результате стремительных и слаженных действий штурмовых отрядов удалось избежать серьезных разрушений объектов городской инфраструктуры и жилых домов", - сказал он.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 106 вертолетов, 511 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2410 танков и других боевых бронированных машин, 262 установки реактивных систем залпового огня, 1046 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2259 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.