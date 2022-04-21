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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Австрия полностью отказалась от российской нефти

Австрия полностью отказалась от российской нефти
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Австрия после начала военной операции РФ на Украине отказалась от закупок российской нефти, сообщает газета Kurier со ссылкой на представителя OMV Group.

"Объемы закупки нефти в России всегда были очень низкими, с началом войны мы заменили ее другой нефтью с рынка", - цитирует газета представителя австрийской компании.

По данным Статистического управления страны и Ассоциации нефтяной промышленности, в 2021 году только 7,8% или 596 тыс. тонн австрийского импорта нефти пришлось на РФ.

При этом важнейшим поставщиком нефти в Австрию "уже много лет" является Казахстан - на него приходится 38,9% от всего импорта. На втором месте Ливия (22,1%), на третьем - Ирак (20,7%).

Австрия
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