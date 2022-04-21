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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Россия будет вовлечена в подписание мира между Арменией и Азербайджаном

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия будет вовлечена в процесс подготовки соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном, возможное подписание документа не подразумевает вывод миротворческого контингента из Нагорного Карабаха, сказать Совета Безопасности Армении Армен Григорян.

"На пути подписания соглашения о мире Россия будет вовлечена. Россия также заинтересована в мире в нашем регионе, в разблокировании коммуникаций, делимитации границы (с Азербайджаном - ИФ), долгосрочном решении карабахской проблемы. Россия будет вовлечена в решении этих вопросов", - сказал Григорян в эфире Общественного телеканала Армении.

По его словам, "говоря о гарантиях безопасности (населения Нагорного Карабаха - ИФ), о которых мы думаем, мы рассматриваем также участие России в построении архитектуры этой безопасности".

"И считаю, что в долгосрочной перспективе такой вопрос (о выводе российских миротворцев - ИФ) не должен возникнуть. Если мы говорим о гарантиях безопасности, то там должно быть международное присутствие, хотя бы определенное время", - отметил Григорян.

На вопрос, кто управляет процессом подготовки к подписанию соглашения о мире, секретарь Совбеза ответил: "Управляем мы, Азербайджан, Россия, Брюссель, Вашингтон".

"Они оказывают содействие, чтобы было найдено решение проблемы. Знаете, что в рамках Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция - ИФ) есть определенные разногласия в связи с геополитическими проблемами, но главными ответственными в процессе (подготовки к подписанию соглашения о мире - ИФ) являются Ереван и Баку. А Москва, Брюссель и Вашингтон пытаются оказать нам содействие", - сказал Григорян.

Он также заявил, что армянская сторона "пытается найти гарантии безопасности, чтобы суметь обеспечить безопасность в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ)".

"Механизмы - это не только соглашение, а существующие механизмы на месте, к примеру, вариант миротворцев. Они там, конечно, временно, надеемся, что еще долго останутся, пока мы найдем решения. Но и существующие механизмы недостаточны для обеспечения полной безопасности, о чем свидетельствуют события в Парухе (вторжение азербайджанских подразделений в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе - ИФ). Мы хотим получить дополнительные гарантии безопасности. Речь не идет о других войсках, но мы должны найти эти механизмы", - сказал секретарь Совбеза Армении.

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