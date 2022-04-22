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В Британии ищут 1897 человек на роли вампиров

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Британская некоммерческая организация, которая поддерживает культурно значимые объекты в Англии, объявила, что ищет 1897 человек, чтобы надеть костюмы вампиров в честь годовщины Дракулы, сообщает агентство UPI.

Английское наследие, которое управляет более чем 400 культурными объектами в стране, заявило, что хочет побить мировой рекорд Гиннесса по количеству людей, одетых как вампиры, 26 мая в аббатстве Уитби (готическом аббатстве 13 века), которое послужило источником вдохновения для классического романа Брэма Стокера.

В настоящее время рекорд составляет 1039 человек. Он был установлен в Вирджинии в 2011 году, поэтому для успеха попытки требуется не менее 1040 вампиров. Организаторы заявили, что надеются собрать в общей сложности 1897 человек в честь 125-летия публикации "Дракулы": роман вышел в печать в 1897 году.

Организаторы заявили, что Книга рекордов Гиннеса имеет строгие правила в отношении того, что считается одеждой вампира, поэтому все участники должны будут надеть черные брюки или юбки, черные туфли, жилеты, черные накидки или пальто с воротником и набор искусственных клыков.

Брэм Стокер
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