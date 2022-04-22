Best Buy отзовет 635 тыс. аэрогрилей и мини-печек из-за угрозы возгорания

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американский ритейлер электроники Best Buy отзывает около 635 тысяч аэрогрилей и мини-печек бренда Insignia из-за угрозы плавления и возгорания.

Компания получила 68 сообщений от потребителей из США и 36 из Канады о случаях плавления или возгорания электроприборов, что стало причиной двух травм у людей, а также повреждения имущества, говорится в сообщении Комиссии по безопасности потребительских товаров.

Электроприборы были выпущены в Китае и продавались в магазинах Best Buy и на интернет-сайтах bestbuy.com, eBay.com и google.com с ноября 2018 года по февраль 2022 по цене от $30 до $150.

Котировки акций Best Buy снизились по итогам торгов в четверг на 0,8%. Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев упала на 20,5%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 6,3%.