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Best Buy сократит рабочие места в США для снижения издержек

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Американский ритейлер электроники Best Buy Co. в последние недели сократил сотни рабочих мест в магазинах в разных штатах на фоне изменения поведения потребителей из-за сильного роста цен. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"С учетом постоянно меняющейся макроэкономической среды и с учетом того, что клиенты совершают больше цифровых покупок, мы приняли решение перестроить наши отделы, что предполагает также сокращение некоторых позиций", - заявила WSJ представитель компании, но добавила, что Best Buy открывает вакансии на другие позиции и продолжает инвестировать в наиболее прибыльные сектора.

По состоянию на январь 2022 года штат сотрудников Best Buy в США и Канаде насчитывал около 105 тысяч человек против 125 тысяч в начале 2020 года.

В июле Best Buy ухудшила прогноз для выручки и чистой прибыли на второй квартал, сославшись на ослабление спроса на потребительскую электронику в связи с подъемом цен на продукты, топливо и товары первой необходимости. Компания ожидает снижения сопоставимых продаж на 13% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Финансовая отчетность Best Buy будет опубликована 30 августа.

Рыночная капитализация компании с начала года упала на 21% (до $18,08 млрд), в то время как индекс S&P 500 за этот период потерял 10%.

Best Buy США Канада
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