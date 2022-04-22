Япония увеличит финансовую помощь Украине до $300 млн

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Япония увеличит финансовую помощь Украине со $100 млн до $300 млн. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам встречи со своим японским коллегой Сюньити Сюдзуки в пятницу.

"У нас уже было решение японского правительства о предоставлении Украине финансовой помощи – $100 млн. Во время личной встречи министр финансов Японии поддержал наш запрос об увеличении финансирования до $300 млн", - написал Марченко на своей странице в соцсетях по итогам встречи.

Он также провел встречу с главой итальянского Минфина Даниэле Франко и обсудил с ним новую кредитную программу, детали которой пока не раскрываются.