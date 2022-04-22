Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

Япония увеличит финансовую помощь Украине до $300 млн

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Япония увеличит финансовую помощь Украине со $100 млн до $300 млн. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам встречи со своим японским коллегой Сюньити Сюдзуки в пятницу.

"У нас уже было решение японского правительства о предоставлении Украине финансовой помощи – $100 млн. Во время личной встречи министр финансов Японии поддержал наш запрос об увеличении финансирования до $300 млн", - написал Марченко на своей странице в соцсетях по итогам встречи.

Он также провел встречу с главой итальянского Минфина Даниэле Франко и обсудил с ним новую кредитную программу, детали которой пока не раскрываются.

Япония Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нидерланды планируют отказаться от нефти, газа и угля из РФ до конца года

ЕС может ввести шестой пакет санкций против РФ в начале следующей недели

ЕС может ввести шестой пакет санкций против РФ в начале следующей недели

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев подал в отставку

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев подал в отставку

Токаев поддержал поправки в конституцию по переходу к "Новому Казахстану"

Токаев поддержал поправки в конституцию по переходу к "Новому Казахстану"
Военная операция на Украине

Лавров заявил, что переговоры России и Украины "застопорились"

Лавров заявил, что переговоры России и Украины "застопорились"
Военная операция на Украине

Военные РФ вновь предложили ввести "режим тишины" для выхода с "Азовстали"

Папа Франциск сообщил о переносе новой встречи с патриархом Кириллом

Папа Франциск сообщил о переносе новой встречи с патриархом Кириллом
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о планах обеспечить сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью

Военные РФ заявили о планах обеспечить сухопутный коридор в Крым и выход к Приднестровью