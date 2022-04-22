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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев подал в отставку

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев подал в отставку
Руслан Казакбаев
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров принял отставку главы МИД Руслана Казакбаева, сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

"Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Руслан Казакбаев освобожден от занимаемой должности министра иностранных дел", - сообщили в пресс-службе.

Позднее в пресс-службе сообщили, что исполняющим обязанности министра иностранных дел Киргизии назначен Жээнбек Кулубаев.

"Согласно указу, подписанному президентом Киргизии Жапаровым, Жээнбек Кулубаев освобожден от занимаемой должности и назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кулубаев возглавлял отдел внешней политики администрации президента.

Казакбаев занимал должность главы МИД Киргизии дважды: с 2010 по 2012 годы и с 14 октября 2020 года. В 2015 был избран депутатом парламента республики от политической партии "Республика - Ата-Журт".

Киргизиия Руслан Казакбаев
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