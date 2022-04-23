Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 20 военных складов Украины

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что за сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 20 складов армии Украины с вооружением и техникой.

Также в течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточными ракетами самолетов ликвидировано семь опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники.

"В результате ударов потери противника составили до двух рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червонное уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал он.

По словам Конашенкова, российские самолеты и вертолеты ночью нанесли удары по 66 военным объектам Украины. "Среди них три командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также в районах населенных пунктов Александровка, Комар и Богатырь три склада ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал представитель Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией в течение суток выполнено 1098 огневых задач. В результате ударов уничтожены три украинских вертолета Ми-8 на площадке в районе населенного пункта Чугуев, три установки зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" на окраине населенного пункта Барвенково, 16 складов вооружения и военной техники, а также 33 пункта управления украинских подразделений. Поражены 919 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 124 огневых позиций украинской артиллерии", - сказал Конашенков.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине. 30 марта министерство обороны РФ заявило, что российская армия проводит плановую перегруппировку войск под Киевом и Черниговом, чтобы сосредоточить усилия на операции по взятию под контроль Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза российской операции.