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"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Сити" нанесли поражение испанскому "Реалу" в домашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Манчестере завершилась с результатом 4:3. "Манчестер Сити" открыл счет на второй минуте - отличился Кевин Де Брейне. Кроме того, в составе английской команды забили Габриэл Жезус (11), Фил Фоден (53) и Бернарду Силва (74). За "Реал" дубль оформил Карим Бензема (33 и 82, с пенальти), еще один гол забил Винисиус Жуниор (55).

Ответный матч пройдет в Мадриде 4 мая.

Во второй полуфинальной паре играют английский "Ливерпуль" и испанский "Вильярреал", их первая встреча пройдет 27 апреля.

футбол Лига чемпионов УЕФА
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