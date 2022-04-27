СМИ сообщили о стрельбе у складов с российским вооружением в Приднестровье

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Стрельба произошла у складов с российским вооружением и боеприпасами в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщают в среду тираспольские СМИ.

"Сообщается о стрельбе у складов с боеприпасами у села Колбасна. Жертв нет. Выясняем подробности", - говорится в телеграм-канале официального тираспольского агентства "Новости Приднестровья".

Как сообщалось, вечером 25 апреля произошло несколько взрывов в здании министерства госбезопасности ПМР. Установлено, что стреляли из ручного противотанкового гранатомета. Также сообщалось о взрыве у одной из воинских частей вблизи аэродрома в Тирасполе. В обоих случаях пострадавших нет.

Рано утром 26 апреля на телерадиоцентре в Приднестровье произошло два взрыва, в результате которых повреждены антенны, ретранслирующие радиосигналы в эфире. Жертв и пострадавших также нет.

Следственный комитет ПМР возбудил уголовные дела по этим фактам. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ о введении в регионе "красного уровня" террористической угрозы сроком на 15 дней.