ЕС приостановит действие ввозных пошлин для Украины

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) предложила приостановить на один год взимание ввозных пошлины на весь украинский экспорт в Евросоюз, сообщается в среду в коммюнике ЕК.

"Я обсуждала с президентом Зеленским способы поддержки экономики, помимо макрофинансовой помощи и грантов, которые мы предоставляем. Мы оба согласны с критическим значением быстрой и широкой приостановки импортных пошлин для подъема экономики Украины", - приводятся в сообщении слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, приостановка действия пошлин "значительно облегчит экспорт украинских промышленных и сельскохозяйственных товаров в ЕС". Она пообещала продолжение экономической помощи Киеву.

Предложение ЕК также предусматривает приостановку на один год всех антидемпинговых и защитных мер ЕС, действующих в отношении украинского экспорта стали. Этот шаг, объясняют в Брюсселе, призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС, что облегчит тяжелое положение украинских производителей и экспортеров в нынешней ситуации в стране.

"ЕС никогда ранее не принимал таких мер по либерализации торговли, которые беспрецедентны по своим масштабам: предоставление Украине доступа к рынку ЕС с нулевыми тарифами, нулевыми квотами", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

В Еврокомиссии указывают на то, что при сложных условиях обстановки на Украине Евросоюз хочет сделать все возможное, чтобы помочь этой стране "сохранить свои торговые позиции и еще больше углубить свои торговые отношения с ЕС".

В Брюсселе также сообщают, что ЕС принимает меры для облегчения наземных перевозок товаров, чтобы помочь вывозить украинскую продукцию за пределы страны. Так, Еврокомиссия уже начала либерализацию условий для украинских водителей грузовиков, перевозящих товары между Украиной и ЕС, а также действия по облегчению транзита и использованию инфраструктуры ЕС для направления украинского экспорта в третьи страны.