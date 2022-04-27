Apple запустила в США сервис по самостоятельной починке iPhone

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американская Apple запустила сервис по самостоятельной починке некоторых версий смартфонов iPhone в США.

Как сообщается в пресс-релизе компании, пользователи смартфонов iPhone 12, iPhone 13 и третьего поколения iPhone SE в стране смогут покупать более 200 оригинальных запчастей и инструментов на сайте компании для самостоятельного устранения поломок, связанных с дисплеем, аккумулятором и даже камерой. Стоимость запчастей при этом такая же, как и в официальных центрах ремонта Apple.

В сервис, название которого Self Service Repair, к концу года также будут включены инструкции и запчасти с инструментами для починки определенных моделей компьютеров Mac.

Позднее Apple планирует расширить программу и на другие страны, начиная с европейских.

Пока же клиенты из США смогут также арендовать инструменты, необходимые для починки, в случае если они не могут их купить. Стоимость такой услуги составит $49 в неделю, включая бесплатную доставку на дом.

В некоторых случаях клиенты также смогут получить дополнительные бонусы при сдаче запчастей, которые они хотят поменять.

В то же время Apple в своем сообщении отметила, что обращение к сертифицированному специалисту в случае поломки остается "самым безопасным и надежным способом починки для большинства клиентов, у которых нет должного опыта в ремонте электроники".

В США сторонники самостоятельной починки электронных девайсов заявляют, что производители должны предоставлять больше доступа к запчастям и инструкциям, чтобы у клиентов был выбор за пределами узкого круга официальных сервис-центров.