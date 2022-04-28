Французская 118-летняя монахиня признана самым старым человеком на Земле

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Книга рекордов Гиннесса объявила, что французская монахиня стала самым старым человеком в мире в возрасте 118 лет и 73 дней.

Книга рекордов сообщает, что сестра Андреа, монахиня, урожденная Люсиль Рэндом 11 февраля 1904 года, стала старейшим из живущих людей после недавней смерти японки Канетанаки в возрасте 119 лет и 107 дней.

Сестра Андре, которая взяла свое имя после того, как стала католической монахиней в 1944 году, также была удостоена звания старейшей монахини в мире по версии Книги рекордов Гиннесса. Она вторая по возрасту француженка за всю историю и третья по возрасту европейка за всю историю наблюдений.

Сестра Андре прожила разнообразную жизнь. В молодости она работала учительницей, гувернанткой и присматривала за детьми во время Второй мировой войны.

Монахиня, которая частично глухая и передвигается в инвалидном кресле, сказала, что все еще старается сохранять свой разум активным.

"Они поднимают меня в 7 утра, дают мне завтрак, затем сажают за мой стол, где я занимаюсь мелкими делами", - рассказала сестра Андре Книге рекордов.

Персонал дома престарелых сестры Андре сказал, что ей по-прежнему дают бокал вина каждый день.