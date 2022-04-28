Военные РФ отразили украинский ракетный удар по жилым кварталам Херсона

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что вчера вечером отразили украинский ракетный удар по Херсону, который контролирует армия РФ.

"Российскими подразделениями противовоздушной обороны ракетная атака украинских войск по жилым кварталам Херсона была отражена", - сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его данным, удар был массированным, нанесен 27 апреля около 23:00 мск.

"В воздухе над городом сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты "Точка-У", - сказал он.

"Фрагменты одной из сбитых украинских ракет "Точка-У" упали в Шевченковском парке", - сообщил официальный представитель ведомства. Он отметил, что целями ударов "были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова".

Конашенков заявил, что российские военные считают такие удары "военным преступлением и грубейшим нарушением международного гуманитарного права".

Также Минобороны РФ заявило, что российские средства ПВО отразили удар украинской ракетой "Точка-У" по городу Изюм в Харьковской области. Конашенков пояснил, что целью удара была городская больница, где размещается российский медицинский отряд.