Самолет "Уральских авиалиний" задержан в киргизском Оше

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", прибывший в пятницу из Минеральных Вод в киргизский город Ош, задержан в ошском аэропорту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОАО "Международный аэропорт "Манас" (координирует работу 11 аэропортов страны, в том числе в Оше).

"Идет задержка рейса, причины пока неизвестны", - сказал представитель пресс-службы.

По данным киргизских СМИ, причиной задержки рейса является проверка сертификата летной годности.

В "Уральских авиалиниях" ситуацию прокомментировать отказались.

Ранее в апреле Еврокомиссия включила в черный список 20 российских авиакомпаний, в том числе и "Уральские авиалинии". Этим компаниям запрещены полеты в страны Евросоюза, "поскольку они не соответствуют международным стандартам безопасности", говорилось в сообщении регулятора. Свои опасения он объяснил тем, что после введения против РФ европейских санкций авиакомпании перерегистрировали самолеты, принадлежащие иностранным лизингодателям, в реестре РФ. Росавиация в свою очередь разрешила им эксплуатировать "сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной годности".

Российские авиакомпании не выполняли рейсы в Евросоюз и до попадания в "черный список": после начала военной операции РФ на Украине ряд западных стран закрыл для них свое воздушное пространство. Росавиация в начале марта рекомендовала авиакомпаниям приостановить полеты за рубеж во избежание арестов самолетов. Рейсы за границу сейчас выполняются в основном на российских Superjet 100.

Парк "Уральских авиалиний" состоит только из европейских Airbus A320.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов.