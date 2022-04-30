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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Запущенный с Плесецка военный спутник внесли в каталог космических объектов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Запущенный в интересах оборонного ведомства с космодрома Плесецк ракетой "Ангара-1.2" спутник "Космос-2555" внесен в каталог космических объектов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Аппарат "Космос-2555" был запущен с Плесецка легкой ракетой-носителем "Ангара-1.2" в пятницу в 22:56 мск. Выведение аппарата на целевую орбиту состоялось в 23:18 мск.

"Специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск ВКС внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате "Космос-2555", - сказали в ведомстве.

Главный каталог космических объектов представляет собой единую базу данных, которая содержит информацию о каждом космическом объекте. В каталог вносятся орбитальные, радиолокационные, оптические и другие данные об объектах искусственного происхождения на высотах от 120 км до 50 тысяч км.

Плесецк Минобороны РФ Ангара-1.2
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