Российские военные сбили в Херсонской области украинский самолет Су-25

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червоный Яр Херсонской области сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Также над населенным пунктом Владимировка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в районе Каменки Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17 военным объектам Украины. "Среди них: восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта", - сказал Конашенков.

Также уничтожены командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области, отметил он.

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего", - добавил представитель ведомства.

По его данным, в результате данных ударов уничтожены свыше 200 человек личного состава противника и 23 единицы бронетехники.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения", - заявил Конашенков.

По его словам, "всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2 678 танков и других боевых бронированных машин".

Также уничтожены "308 установок реактивных систем залпового огня, 1 196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 503 единицы специальной военной автомобильной техники", сообщил Конашенков.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля.