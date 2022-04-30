Минобороны РФ заявило, что Украина получает оружие из Румынии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что из Румынии на Украину идут поставки оружия и боеприпасов.

"Украинскими властями на ежедневной основе организован массовый вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохозяйственных животных в Румынию. На сегодня вывезено около 20 млн тонн. Обратным маршрутом в обмен на указанную сельскохозяйственную продукцию на Украину завозят иностранное оружие и боеприпасы", - сказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.