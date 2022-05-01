В Шотландии выставят на аукцион гигантскую бутылку виски

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Самая большая в мире бутылка виски объемом 373 литра, подтвержденная Книгой рекордов Гиннесса, будет выставлена на аукцион в Шотландии, сообщает агентство United Press International.

Intrepid - бутылка высотой 179 см, в 2021 году наполненная 32-летним виски от винокурни Macallan, была сертифицирована как самая большая в мире.

Аукцион пройдет 25 мая, его проведет эдинбургская компания Lyon & Turnbull.

Аукционный дом заявил, что бутылка может установить новый мировой рекорд по цене, если за нее будет предложено больше 1,9 миллиона долларов.