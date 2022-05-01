Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:17

В Шотландии выставят на аукцион гигантскую бутылку виски

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Самая большая в мире бутылка виски объемом 373 литра, подтвержденная Книгой рекордов Гиннесса, будет выставлена на аукцион в Шотландии, сообщает агентство United Press International.

Intrepid - бутылка высотой 179 см, в 2021 году наполненная 32-летним виски от винокурни Macallan, была сертифицирована как самая большая в мире.

Аукцион пройдет 25 мая, его проведет эдинбургская компания Lyon & Turnbull.

Аукционный дом заявил, что бутылка может установить новый мировой рекорд по цене, если за нее будет предложено больше 1,9 миллиона долларов.

Macallan Intrepid
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Южная Корея и США запланировали проведение совместных военных учений на следующей неделе

Южная Корея и США запланировали проведение совместных военных учений на следующей неделе

ЕС запланировал активизировать сотрудничество с Африкой для замены российского газа

Пандемия коронавируса

Вице-президент США Камала Харрис сдала отрицательный тест на COVID-19

Вице-президент США Камала Харрис сдала отрицательный тест на COVID-19

Оппозиция Армении пригрозила заблокировать областные и столичные автодороги

Оппозиция Армении пригрозила заблокировать областные и столичные автодороги

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В ЕС собрали чрезвычайный совет для обсуждения вопроса оплаты российского газа

В Армении опровергли сообщения о планах обсудить с Турцией вопросы уточнения границ

МИД Израиля вызвал посла России после слов Лаврова о Гитлере

МИД Израиля вызвал посла России после слов Лаврова о Гитлере

В ходе антиправительственной акции в Ереване задержаны около 250 человек

Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об эвакуации более 100 человек с "Азовстали" в Мариуполе