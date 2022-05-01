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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Два китайских истребителя Су-30 вошли в небо Тайваня

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Два истребителя Су-30 из состава Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня в субботу (30 апреля), сообщает Taiwan News со ссылкой на Министерство национальной обороны Тайваня.

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Пересечения границы произошли в 8:53 утра и 1:23 ночи соответственно, оба раза на высоте 9 800 метров к северо-востоку от острова Донгша в юго-западном секторе ПВО. В обоих случаях самолеты повернули обратно после того, как тайваньские военные подняли свои самолеты, передали предупреждения по радио и развернули зенитно-ракетные комплексы для отслеживания противника.

Это стало 72-м вторжением китайских самолетов в небо Тайваня в апреле. Всего в 2022 году было 78 дней, когда китайцы нарушили воздушное пространство Тайваня. В общей сложности нарушения совершили 348 китайских самолетов.

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