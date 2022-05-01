В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией

На первомайской демонстрации в Париже Фото: Sam Tarling/Getty Images

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Беспорядки происходят во время первомайской демонстрации в Париже, сообщают в воскресенье французские СМИ.

По их данным, часть демонстрантов вступили в столкновения на бульваре Вольтера в центре города. Там же группы людей разбили витрины магазинов, прорвались внутрь и теперь - воруют товары.

На бульваре работают пожарные: они тушат разожженный хулиганами огонь.

Тысячи людей в крупных французских городах проводят в воскресенье демонстрации. Их основная цель - привлечь внимание к сложной экономической ситуации, в которой оказались многие французы.