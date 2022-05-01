Немногочисленная, но агрессивная первомайская демонстрация прошла в Брюсселе

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Поврежденными автомобилями и витринами магазинов сопровождалась первомайская демонстрация в Брюсселе, в которой приняли участие около 500 человек, по данным столичной полиции, и до 700 - по утверждению организаторов.

Стартовав из брюссельской коммуны Сен-Жиль, манифестация завершилась в центре города.

Некоторые участники, воспользовавшись этой акцией, разрисовали граффити автомобили и витрины магазинов, били стекла некоторых автомашин, оставляя на них надписи "слишком дорогая" или оскорбительные лозунги в адрес полицейских. Были повреждены несколько автобусных остановок.

Полиция арестовала одного человека, сообщают бельгийские СМИ.