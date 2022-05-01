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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

Российские военные сообщили об эвакуации 80 человек с территории "Азовстали"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что с территории заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуированы 80 гражданских лиц, некоторые из них переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Как сообщили российские военные, эта работа проведена по инициативе президента РФ Владимира Путина. Среди эвакуированных есть женщины и дети, сообщили военные.

"Подразделениями российских Вооруженных сил и Народной милиции Донецкой народной республики для безопасной эвакуации гражданских лиц был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался "режим тишины", - сказали в ведомстве.

"Все освобожденные гражданские лица были эвакуированы в населенный пункт Безымённое Донецкой народной республики, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь", - сообщили в Минобороны РФ.

Согласно этой информации, гражданские лица, пожелавшие выехать в подконтрольные украинским властям районы, переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Хроника 24 февраля – 01 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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