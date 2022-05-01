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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 30 апреля

Более сорока человек вышли по гумкоридору из домов рядом с "Азовсталью"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о выходе 46 человек из домов у заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

"Днем 30 апреля вышли 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в населенный пункт Безыменное", - сообщили в Минобороны РФ.

Согласно этим данным, две группы гражданских лиц вышли "в результате установления режима тишины и открытия гуманитарного коридора с близлежащих к территории металлургического комбината "Азовсталь" жилых домов".

Как сообщили военные, "всем гражданским лицам был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь".

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе проживали почти 500 тыс. человек.

Завод "Азовсталь" был одним из крупнейших металлургических предприятий Украины. В 2016 году число работников комбината превышало 10 тыс. человек. Территория "Азовстали" занимает порядка 11 кв. км. Под ней есть разветвленная сеть тоннелей и подвалов. По официальным данным, протяженность тоннелей толстолистового цеха "Азовстали" - кабельных, водоводных, пешеходных и других - составляет около 24 км.

Хроника 24 февраля – 01 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Мариуполь Азовсталь Минобороны РФ
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