Более сорока человек вышли по гумкоридору из домов рядом с "Азовсталью"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о выходе 46 человек из домов у заблокированного комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

"Днем 30 апреля вышли 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в населенный пункт Безыменное", - сообщили в Минобороны РФ.

Согласно этим данным, две группы гражданских лиц вышли "в результате установления режима тишины и открытия гуманитарного коридора с близлежащих к территории металлургического комбината "Азовсталь" жилых домов".

Как сообщили военные, "всем гражданским лицам был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь".