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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

Что произошло за день: воскресенье, 1 мая

Выход гражданских с территории "Азовстали", обрушение моста в Курской области, пожар на объекте Минобороны под Белгородом и гибель гендиректора "Красной Поляны"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о выходе мирных жителей с заблокированной территории в Мариуполе. Утром в воскресенье стало известно о выходе 46 человек из домов у "Азовстали", к вечеру сообщалось об эвакуации 80 гражданских с территории завода.

- Президент РФ подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС, а также Швейцарии, Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна.

- В Курской области частично обрушился железнодорожный мост. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что происшествие стало результатом диверсии. В "РЖД" сообщили, что обрушение конструкции моста не повлияло на движение поездов.

- Пожар произошел на объекте Минобороны РФ под Белгородом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадал один человек, повреждения получили семь домов. По последним данным, возгорание локализовано.

- Европейские импортеры российского газа резко увеличили заявки на поставку топлива "Газпрома", дождавшись снижения контрактных цен. Как свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", номинация на прокачку газа РФ в регион на 1 мая составляет 96,7 млн куб. м, заявка на 30 апреля была 69,6 млн куб. м.

- В Забайкалье вертолет Ми-8 опрокинулся при посадке на аэродроме Могочи и загорелся. Один человек погиб, еще пятеро пострадали. Всего на борту было 15 человек, вертолет возвращался с тушения пожара.

- В горах Сочи погиб гендиректор курорта "Красная Поляна" Андрей Круковский. Ему было 37 лет. По данным источника, Круковский накануне сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух.

- Приставы РФ принудительно взыщут с Google свыше 7,2 млрд рублей оборотного штрафа. Срок добровольной выплаты штрафа, вынесенного в декабре 2021 года из-за неудаленной информации, истек 19 марта.

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