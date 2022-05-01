Лавров отверг планы РФ подгонять завершение спецоперации на Украине к 9 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Россия не будет искусственно подгонять срок завершения военной спецоперации на Украине к Дню Победы 9 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

"Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы", - сказал Лавров, добавив, что "темпы осуществления операции на Украине зависят, прежде всего, от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих".

Он признал, что "в Советском Союзе была традиция - обязательно к какому-то празднику сделать что-то крупное, громкое".

"Концентрируем наши действия на Украине исключительно на задачах, о которых я упомянул. Они были объявлены президентом России Владимиром Путиным - защита и обеспечение безопасности гражданского населения, отсутствие на территории Украины для них и для Российской Федерации каких-либо угроз, связанных с наступательными вооружениями и нацификацией, которую на Западе активно пытаются преуменьшать", - сказал Лавров.

Он добавил, что российская сторона не требует от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот сдался, она требует, чтобы Зеленский отдал приказ украинским "неонацистским батальонам" прекратить сопротивление и отпустить всех гражданских лиц.

"Сейчас Зеленский тоже может принести мир, если прекратит отдавать преступные приказы своим неонацистским батальонам, заставит их отпустить всех гражданских лиц и прекратить сопротивление", - заявил он.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, значит ли это, что Россия хочет, чтобы президент Зеленский сдался, и является ли это условием для мира, Лавров сказал: "Мы не требуем, чтобы он сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление".

Глава МИД РФ также заверил, что Россия не пытается сменить власть на Украине.

"Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Они этим занимаются по всему миру", - сказал Лавров, пояснив, что Россия хочет "обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации".