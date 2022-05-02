Пожар возник на НПЗ в иракском Эрбиле в результате ракетного обстрела

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Шесть ракет были выпущены по нефтеперерабатывающему заводу в городе Эрбиль на севере Ирака, в результате обстрела загорелся один из топливных баков, сообщает Al Arabiya со ссылкой на иракские службы безопасности.

Как отмечается, пожар уже удалось локализовать.

Телеканал напоминает, что т ри ракеты также упали возле НПЗ 6 апреля. Тогда никто не пострадал.

В марте в результате обстрела Эрбиля со стороны Ирана был ранен один человек.