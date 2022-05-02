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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:38

Пожар возник на НПЗ в иракском Эрбиле в результате ракетного обстрела

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Шесть ракет были выпущены по нефтеперерабатывающему заводу в городе Эрбиль на севере Ирака, в результате обстрела загорелся один из топливных баков, сообщает Al Arabiya со ссылкой на иракские службы безопасности.

Как отмечается, пожар уже удалось локализовать.

Телеканал напоминает, что три ракеты также упали возле НПЗ 6 апреля. Тогда никто не пострадал.

В марте в результате обстрела Эрбиля со стороны Ирана был ранен один человек.

Ирак Эрбиль
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