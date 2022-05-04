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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:44

Военные РФ заявили об украинских РСЗО в Харькове на заводах с ядовитыми жидкостями

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерийские орудия на территории двух харьковских заводов рядом с цистернами, заполненными опасными жидкостями, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в среду.

"В Харькове, в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам, на территории опытного цементного и коксохимического заводов подразделения ВСУ установили гаубицы Д-30 и РСЗО. На этих предприятиях находится большое количество цистерн с ядовитыми техническими жидкостями. В случае разрушения емкостей произойдет выброс в атмосферу химических веществ с последующим заражением воздуха, местности и источников водоснабжения, что приведет к массовому отравлению людей", - сказал Мизинцев.

Он заявил, что украинские военные, зная, что жертвами их действий станут мирные жители, "целенаправленно провоцируют Вооружённые силы России на ответный огонь, чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за возможные жертвы среди местного населения".

Хроника 24 февраля – 05 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Харьков
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