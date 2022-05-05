Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:44

Количество смертей от COVID-19 в США превысило 1 миллион

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся за все время пандемии от последствий заражения COVID-19 в США превысило 1 миллион, сообщает NBC News со ссылкой на собственные данные и портал Worldometers.

"Это число, эквивалентное, к примеру, населению Сан-Хосе, штат Калифорния, десятого по величине города США, было достигнуто с ошеломляющей скоростью - через 27 месяцев после того, как в стране был подтвержден первый случай заражения вирусом", - отмечает телеканал.

Согласно его данным, в последние недели ситуация стала заметно меняться к лучшему,

"Однако примерно 360 человек по-прежнему умирают каждый день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Соединенные Штаты "со значительным отрывом" опережают другие страны по числу умерших от коронавируса, на втором месте находится Бразилия, где зарегистрировано чуть более 660 тыс. смертей.

Хроника 09 января 2020 года – 05 мая 2022 годаПандемия коронавируса
США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США обеспечат безопасность Швеции в процессе ее вступления в НАТО

США обеспечат безопасность Швеции в процессе ее вступления в НАТО
Военная операция на Украине

Глава ДНР сообщил о поездке Кириенко и Турчака в Донбасс

Военная операция на Украине

Для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" 5, 6 и 7 мая откроют гумкоридор

Для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали" 5, 6 и 7 мая откроют гумкоридор

Командование МКС перешло к российскому космонавту Артемьеву

Военная операция на Украине

Телеканал "Звезда" сообщил об ударах по комбинату "Азовсталь" из гаубиц и РСЗО

Британия ввела санкции против Орешкина, Чемезова и Добродеева

Британия ввела санкции против Орешкина, Чемезова и Добродеева

Volkswagen удвоил квартальную прибыль

Volkswagen удвоил квартальную прибыль

Граждане РФ могут лишиться права покупать недвижимость в ЕС

Граждане РФ могут лишиться права покупать недвижимость в ЕС

Британским организациям запретили оказывать РФ управленческие, бухгалтерские и PR-услуги

Британским организациям запретили оказывать РФ управленческие, бухгалтерские и PR-услуги

Британия ввела санкции против ряда российских СМИ и журналистов