Количество смертей от COVID-19 в США превысило 1 миллион

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Число скончавшихся за все время пандемии от последствий заражения COVID-19 в США превысило 1 миллион, сообщает NBC News со ссылкой на собственные данные и портал Worldometers.

"Это число, эквивалентное, к примеру, населению Сан-Хосе, штат Калифорния, десятого по величине города США, было достигнуто с ошеломляющей скоростью - через 27 месяцев после того, как в стране был подтвержден первый случай заражения вирусом", - отмечает телеканал.

Согласно его данным, в последние недели ситуация стала заметно меняться к лучшему,

"Однако примерно 360 человек по-прежнему умирают каждый день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Соединенные Штаты "со значительным отрывом" опережают другие страны по числу умерших от коронавируса, на втором месте находится Бразилия, где зарегистрировано чуть более 660 тыс. смертей.