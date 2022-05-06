Китайский производитель электромобилей NIO готовит вторичный листинг в Сингапуре

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей NIO Inc готовит вторичное размещение акций в Сингапуре, стремясь расширить базу инвесторов.

Компания уже получила соответствующее разрешение от сингапурской биржи.

"Предварительные документы, касающиеся ожидаемого вторичного листинга акций на основной площадке сингапурской биржи, будут выпущены позднее в этом месяце", - говорится в сообщении NIO.

Сингапурские акции и ADR NIO, обращающиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), будут взаимоконвертируемыми, отмечают в компании.

Ранее на этой неделе NIO сообщила о получении от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США уведомления о том, что компания не выполняет регулятивные требования в части аудита. Законодательство США требует от китайских компаний работать с аудиторами, которые могут быть проверены американскими ведомствами.

Ранее власти США предупреждали, что могут запретить торги акциями компаний, которые не выполняют требований, предъявляемых к их аудиторам.

NIO, акции которой с марта этого года торгуются еще и в Гонконге, заявила, что активно изучает возможные варианты для защиты интересов акционеров и намерена сохранить листинг как в США, так и в Гонконге.

ADR NIO на NYSE подешевели более чем на 50% с начала текущего года.