Китайский производитель электромобилей NIO готовит вторичный листинг в Сингапуре
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей NIO Inc готовит вторичное размещение акций в Сингапуре, стремясь расширить базу инвесторов.
Компания уже получила соответствующее разрешение от сингапурской биржи.
"Предварительные документы, касающиеся ожидаемого вторичного листинга акций на основной площадке сингапурской биржи, будут выпущены позднее в этом месяце", - говорится в сообщении NIO.
Сингапурские акции и ADR NIO, обращающиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), будут взаимоконвертируемыми, отмечают в компании.
Ранее на этой неделе NIO сообщила о получении от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США уведомления о том, что компания не выполняет регулятивные требования в части аудита. Законодательство США требует от китайских компаний работать с аудиторами, которые могут быть проверены американскими ведомствами.
Ранее власти США предупреждали, что могут запретить торги акциями компаний, которые не выполняют требований, предъявляемых к их аудиторам.
NIO, акции которой с марта этого года торгуются еще и в Гонконге, заявила, что активно изучает возможные варианты для защиты интересов акционеров и намерена сохранить листинг как в США, так и в Гонконге.
ADR NIO на NYSE подешевели более чем на 50% с начала текущего года.