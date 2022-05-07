В инаугурации Макрона примут участие 450 человек, будут звучать пушечные алпы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В субботу в 11:00 по парижскому времени (12:00 по Москве) в Елисейском дворце состоится полуторачасовая церемония инаугурации президента Франции Эммануэля Макрона.

"Ни триумфального проезда по Елисейским полям, ни посещения мэрии. Как и его переизбранные предшественники - Франсуа Миттеран в 1988 году и Жак Ширак в 2002 году - Эммануэль Макрон выбрал умеренность", - сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на окружение президента.

По установившемуся протоколу, церемония начнется с зачитывания официальных результатов второго тура президентских выборов. Их объявит глава Конституционного совета Лоран Фабиус.

После этого Макрона признают Великим магистром ордена Почетного легиона. Ему преподнесут золотую цепь ордена.

Затем в присутствии своих предшественников Николя Саркози и Франсуа Олланда и еще ряда видных персон французской политики Макрон произнесет инаугурационную речь продолжительностью в четверть часа, посвященную предстоящему пятилетнему мандату.

На церемонию приглашены 450 гостей. Помимо членов семьи и близких президента, отмечает BFMTV, будут те, кто, по мнению Макрона, "ознаменовал собой прошедшее пятилетие и те, кто отметится в предстоящем". Телеканал со ссылкой на Елисейский дворец указывает, что среди гостей будут представители здравоохранения, молодежи, мэры городов, спортсмены, военные, политические сторонники президента, а также представители руководства предприятий и профсоюзов.

Под завершение церемонии президент направится в сад Елисейского дворца, чтобы по традиции воздать честь национальному флагу под звуки "Марсельезы".

Финалом инаугурации станет 21 артиллерийский залп с территории исторического Дома инвалидов.

В воскресенье, 8 мая, Макрон примет участие в торжествах по случаю Дня победы 1945 года у Триумфальной арки и на Елисейских полях.