В ходе акции в поддержку Саакашвили в Батуми задержаны более 20 человек

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Полиция в ночь на субботу в Батуми задержала 22 участников акции протеста, требовавших перевода на лечение из Руставской тюрьмы в иностранную клинику бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который, по их утверждению, находится в крайне тяжелом состоянии.

По распространенной МВД информации, задержания начались после того, как участники акции отказались выполнять требования полиции и стали устанавливать палатки на площади перед зданием правительства Аджарии.

Ранее вечером в пятницу сторонники оппозиции провели две акции у Руставской тюрьмы и у здания резиденции президента Грузии, они прошли мирно.

Лидеры оппозиции заявили журналистам, что акции будут проходить по всей Грузии.

Между тем представители властей Грузии заявляют, что состояние здоровья Саакашвили нормальное и ему оказывается в тюрьме необходимая помощь.

Экс-президент Грузии Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.