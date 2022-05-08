В воскресенье в Гонконге пройдут выборы главы администрации с одним кандидатом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В воскресенье в Гонконге, являющемся специальным административным районом Китая, проходят выборы главы администрации. В избирательном бюллетене только один кандидат - бывший секретарь по вопросам безопасности Джон Ли, который, по оценкам западных экспертов, будет избран без особых затруднений.

В результате реформы избирательной системы Гонконга его глава будет выбираться коллегией из 1,5 тыс. "патриотически настроенных" выборщиков. Их уровень "патриотизма" определяется специальной комиссией. Для избрания за кандидата должны проголосовать более 750 выборщиков. Затем кандидатура избранного главы администрации должна быть утверждена центральным китайским правительством.

Действующий глава администрации Кэрри Лэм отказалась баллотироваться на второй срок. После того, как она была избрана в 2017 году, ей пришлось бороться с протестами против китайских властей и вспышками коронавирусной инфекции в Гонконге.