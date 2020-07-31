Выборы в парламент Гонконга отложили на год из-за коронавируса

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Выборы в Законодательное собрание Гонконга - однопалатный парламент специального административного района КНР - будут отложены на год из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в пятницу BBC News со ссылкой на главу Гонконга Кэрри Лэм.

Кэрри Лэм призналась, что это "самое трудное решение", которое ей пришлось принять за последние семь месяцев, то есть с начала пандемии коронавируса. Чиновница также отметила, что отложить выборы в Заксобрание ей позволяет закон о мерах при ЧП в специальном административном районе КНР.

Кроме того, Кэрри Лэм сообщила, что ее решение было поддержано в Пекине, отмечает South China Morning Post. Однако это решение раскритиковали гонконгские оппозиционные политики, заявившие, что местные власти используют пандемию как предлог, чтобы помешать народу выразить свою волю на голосовании.

Выборы в Заксобрание Гонконга были назначены на 6 сентября. Накануне, 30 июля, власти Гонконга отказали в регистрации в качестве кандидатов на выборах 12 продемократическим оппозиционным политикам. Среди тех, кому отказали, - известный гонконгский активист Джошуа Вонг.

По данным Госкомздрава КНР на 31 июля, в Гонконге с начала пандемии зафиксирован 3 151 случай коронавируса, 25 человек скончались. Ранее в июле в Гонконге ужесточили ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с COVID-19, в частности, обязали всех жителей носить маски вне дома.

"Мы находимся на пороге крупномасштабной вспышки (коронавируса - ИФ), которая может привести к упадку нашей системы больниц и стоить жизней, в особенности (жизней - ИФ) пожилых людей", - заявила Кэрри Лэм в среду, 29 июля.

В июне в Гонконге отмечалось прекращение внутренней передачи COVID-19, однако в последнее время вирус вновь начал распространяться в городе. С начала июля в городе диагностировали уже более тысячи случаев заражения, что составляет более 40% всех случаев в Гонконге с начала пандемии в январе этого года.