Азербайджан и Австрия обеспечат мультимодальные перевозки между Китаем и Европой

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - ADY Container и Rail Cargo - "дочки" компаний ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и АО "Австрийские федеральные железные дороги" (OBB) - подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщили в воскресенье в АЖД.

Документ был подписан в рамках рабочего визита в Австрию делегации во главе с председателем АЖД Джавидом Гурбановым.

Согласно достигнутым договоренностям, стороны будут совместно работать над обеспечением бесперебойной и быстрой организации мультимодальных грузоперевозок из Европы по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также из румынского порта Констанца в грузинский порт Поти и далее в направлении Центральной Азии и Китая.

"В этом контексте компания ADY Container совместно с грузинскими компаниями GR Logistics и KTZ Express при поддержке ASCO (ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство - ИФ-Аз) запускает в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) контейнерные перевозки грузов фидерным судном между портами Поти и Констанца", - говорится в сообщении АЖД.

Предполагается, что судно "Шаир Вагиф" будет совершать рейсы между указанными портами три раза в месяц по 10 дней. За рейс планируется перевозить по два блок-поезда.

В АЖД отметили, что в рамках визита Гурбанов встретился с председателем правления OBB Андреасом Матте. "Стороны особо отметили роль мультимодальных грузовых железнодорожных перевозок в расширении экономических связей и роста товарооборота между двумя странами", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на встрече обсуждались наращивание совместных усилий по более эффективному использованию ТМТМ в контексте сложившейся в регионе ситуации, увеличение объемов мультимодальных железнодорожных грузоперевозок в направлениях Китай-Европа-Китай и Центральная Азия-Европа-Центральная Азия.

Укрепление партнерских связей и совместной деятельности в этих сферах также было в центре внимания отдельных двусторонних встреч представителей АЖД и ведущих европейских грузовых компаний Rail Cargo, Metrans и Bahnoperator, добавили в азербайджанском железнодорожном ведомстве.