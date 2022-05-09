Что случилось этой ночью: понедельник, 9 мая

Повышение Лондоном пошлин на платину и палладий из РФ, поражение Бибилова на выборах в Южной Осетии, обвинение властей Запорожья в запрете эвакуации для жителей города

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Великобритания ввела повышенные пошлины на платину и палладий из РФ. Тарифы коснутся товаров стоимостью в 1,4 млрд фунтов стерлингов. В Лондоне предполагают, что такие меры снизят возможности РФ по финансированию вооруженных сил.

- Действующий президент Южной Осетии признал поражение на выборах. Анатолий Бибилов также заявил, что желает лидеру партии "Ныхас" Алану Гаглоеву успешной работы. По данным ЦИК республики, Гаглоев лидирует на выборах с 53,67% голосов после обработки более 85% протоколов.

- Минобороны РФ обвинило власти Запорожья в запрете на эвакуацию для жителей города. Военные заявляют, что таким образом, администрация города планируют использовать граждан в качестве "живого щита".

- Володин назвал признаком успеха СВО заявление G7 о намерении "не допустить победы" России. По его мнению, "теперь понятно, почему предложенные нашим президентом инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа". Володин также отметил, что "Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток".

- ЕС счел нарушением демократических принципов избрание нового главы Гонконга. В Брюсселе заявили, что избрание единственного кандидата еще больше подорвало "демократические принципы" данного спецрайона КНР и Евросоюз рассматривает этот процесс отбора как еще один шаг в демонтаже принципа "одна страна, две системы".