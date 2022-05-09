Минобороны РФ сообщило о трех сбитых за ночь украинских самолетах

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Три самолета воздушных сил Украины сбиты за ночь, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"В течение ночи российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах Иверское и Новодонецкое Донецкой народной республики, а также один Су-25 в районе Погоновки Харьковской области", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "в районе острова Змеиный уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар-ТБ2".

"Кроме того, сбиты в воздухе 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Шийковка, Гоптовка, Цуповка, Малые и Большие Проходы Харьковской области, Каменка Черкасской области, Брянка и Авдеевка Донецкой народной республики, Павловка Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, в районах населенных пунктов Изюм и Снежковка перехвачены три реактивных снаряда РСЗО "Смерч".

Ракетами "Оникс" уничтожены вертолеты Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Арциз Одесской области, сообщил Конашенков.

Он заявил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течении ночи уничтожены в районе населенного пункта Попасная два пункта управления и украинская батарея реактивных систем залпового огня "Град". По его данным, в районе Лисичанска уничтожено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, в районе Золотого радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены восемь пунктов управления, 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также 211 районов сосредоточения живой силы и военной техники", - сообщил Конашенков. По его словам, в результате ударов уничтожены до 350 украинских военных, выведены из строя 56 единиц военной техники.

"В районе Богодухова уничтожены четыре украинские установки реактивных систем залпового огня "Смерч" и одна пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", - заявил Конашенков.

Он сообщил, что "оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 52 района сосредоточения личного состава и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Глухов (Сумская область - ИФ)'.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 160 самолетов, 118 вертолетов, 783 беспилотных летательных аппарата, 299 зенитных ракетных комплексов, 2949 танков и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.

Также, по его словам, уничтожены 342 установки реактивных систем залпового огня, 1423 орудия полевой артиллерии и миномета, 2 769 единиц специальной военной автомобильной техники.