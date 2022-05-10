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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Зеленский рассчитывает, что Украину примут в ЕС в июне

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на позитивное решение Европейского совета относительно предоставления Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза уже в июне текущего года.

"Сегодня мы сделали еще один шаг. Очень важный и не просто формальный на нашем пути в ЕС. Украина передала вторую часть ответов на специальный опросник, который должна заполнять каждая страна, которая стремится стать частью ЕС. Обычно на это уходят месяцы, но мы сделали это за считанные недели", - заявил Зеленский в видеообращении в ночь на вторник.

"Рассчитываю в июне получить позитивный ответ относительно приобретения нашей страной статуса кандидата по членству в ЕС", - добавил глава государства.

Как сообщалось, 9 мая Украина передала Европейскому Союзу заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Отмечается, что в этом документе Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому (acquis communautaire), а ответы на вторую часть составляют около 4 тыс. страниц, на которых развернута картина состояния украинского законодательства после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Владимир Зеленский
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