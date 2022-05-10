Пулитцеровская премия отметила специальным призом журналистов Украины

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Оргкомитет Пулитцеровской премии отдал специальную награду журналистам Украины за освещение событий на Украине с 24 февраля 2022 года. Об этом сообщается на сайте премии. Объявление лауреатов премии прошло 9 мая.

Совет премии присудил специальный приз журналистам Украины (конкретные имена не называются) — "за их мужество, выносливость и верность достоверным репортажам".

Были названы и награды в других номинациях.

Издание The New York Times выиграло премию за международный и национальный репортажи. В тексте на международную тематику журналисты рассказали о погибших среди мирного населения на Ближнем Востоке в результате американских обстрелов, а в национальном — об водителях, убитых полицейскими в США при задержаниях.

Победу в номинации "Общественное служение" получили журналисты The Washington Post за репортаж о взятии Капитолия 6 января 2021 г.

За фотожурналистику награды получили Маркус Ям из Los Angeles Times за фотографии из Афганистана, а также Уин МаКнами, Дрю Ангерер, Спенсер Платт, Сэмюэл Корум и Джон Черри из Getty Images за освещение штурма капитолия.