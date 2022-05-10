Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 518 млн

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 518 млн 56 тыс. 6, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 253 тыс. 579 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 81 млн 973 тыс. 661 и 998 тыс. 40.

Индия - 43 млн 107 тыс. 689 и 524 тыс. 103.

Бразилия - 30 млн 574 тыс. 245 и 664 тыс. 426.

Франция - 29 млн 155 тыс. 815 и 147 тыс. 893.

Германия - 25 млн 406 тыс. 868 и 136 тыс. 756.

Великобритания - 22 млн 318 тыс. 371 и 177 тыс. 72.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 805,4. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 63 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 тыс. 84, Франции - 2 тыс. 241, Германии - 1 тыс. 626, Великобритании - 2 тыс. 574.