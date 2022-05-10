В России за сутки COVID-19 заболели 4,5 тыс. человек

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 4 531 случай, что стало минимальным значением с апреля 2020 года, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Как отмечается, по состоянию на 10 мая, в РФ количество госпитализаций за сутки составило 1 000 человек и снизилось по сравнению с предшествующими на 17,9%.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 27 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах России, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончался 101 человек, накануне сообщалось о 103 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 5 030 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 499. Количество заболевших за сутки стало минимальным с конца апреля 2020 года.

Выздоровели за сутки 5 014 человек, или на 15,9% меньше по сравнению с 9 мая, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 237 227 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 150 умерших и 17 614 371 выписанный.