Ракетные войска и артиллерия РФ поразили на Украине более 400 целей

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что поразили на Украине более 400 целей, в том числе, уничтожили пять складов боеприпасов и горючего в Николаевской области.

"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 33 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов и горючего в районах Николаева и Мирного Николаевской области", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, в результате ударов потери украинской стороны составили до 380 человек, выведено из строя 53 единицы военной техники.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.

В Харьковской области в районе населенного пункта Новая Дмитровка был сбит украинский штурмовой самолет Су-25.

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Моспино, Юнокоммунарск Донецкой народной республики и города Одесса.

"Над населенным пунктом Харцызск ДНР перехвачены украинская ракета "Точка-У" и реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч". Еще два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" сбиты в районах Малой Камышевахи и Изюма Харьковской области", - заявил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 163 самолета, 124 вертолета, 793 беспилотных летательных аппарата, 300 зенитных ракетных комплексов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники Украины", - сообщил он.