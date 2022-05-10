Глава разведки Испании ушла в отставку из-за скандала с прослушкой телефонов политиков

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава Национального центра разведки Испании (CNI) Пас Эстебан покинула свой пост после того, как стало известно, что разведка пыталась получить доступ к телефонам ряда каталонских политиков при помощи программного обеспечения Pegasus, сообщило издание The Guardian со ссылкой на испанские СМИ.

В частности, кибератаке подвергся телефон нынешнего президента Женералитета Каталонии Пере Арагонеса. Также шпионское ПО Pegasus использовали при попытках добиться доступа к телефонам премьера Педро Санчеса, министра обороны Маргариты Роблес.

По данным СМИ, на прошлой неделе Эстебан подтвердила нижней палате испанского парламента, что по одобрению CNI за 18 каталонскими политиками шла слежка. За две недели до этого эксперты в сфере кибербезопасности заявляли, что как минимум за 63 лицами, связанными с каталонским движением за независимость, вели наблюдение при помощи ПО Pegasus.

В свою очередь Арагонес заявил, что этот скандал подрывает дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Каталонии.

The Guardian отмечает, что выступающая за независимость региона партия "Левые республиканцы Каталонии", союзная испанскому правительству, потребовала от Мадрида восстановить доверие к властям.

Однако Испанская социалистическая рабочая партия, к рядам которой принадлежит испанский премьер Санчес, вместе с тремя другими партиями заблокировала парламентское расследование инцидента. Представитель партии заявил об отсутствии необходимости таких мер, поскольку CNI уже ведет внутреннее расследование произошедшего.