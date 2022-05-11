Российские военные за ночь нанесли 500 ударов по целям на Украине

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российские военные минувшей ночью нанесли 500 ударов по украинским военным объектам, в результате уничтожено 15 пунктов управления, 17 складов боеприпасов и более 280 военнослужащих, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражено 93 объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, ракетные войска и подразделения артиллерии за ночь поразили 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

"Уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складов боеприпасов", - отметил официальный представитель Минобороны РФ.

Также в результате ударов уничтожены более 280 человек и выведено из строя 59 единиц военной техники, сказал Конашенков.

Российские средства противовоздушной обороны ночью уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

"Четыре - в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, три - в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один в районе острова Змеиный, а также один "Байрактар-ТБ2" в районе населенного пункта Архангельское Николаевской области", - сказал Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 164 самолета, 125 вертолетов, 807 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплекса, 2 998 танков и других боевых бронированных машин, 360 установок реактивных систем залпового огня, 1455 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2808 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.