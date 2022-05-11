В Бельгии ученые подобрали "замок", закрывающий коронавирусу путь в клетку

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Исследователи Института биомолекулярных наук и технологий Университета Лувена (UCLouvain, Бельгия) разработали молекулярный механизм, препятствующий проникновению SARS-CоV-2 в клетку, говорится в сообщении UCLouvain.

Ученые исследовали взаимодействие между сиаловыми кислотами (SAs), которые представляют собой разновидности остатков сахаров, присутствующих на поверхности клеток, и спайковый (S) белок SARS-CoV-2 с использованием атомно-силовой микроскопии.

"Исследователи UCLouvain идентифицировали вариант этих сахаров (9-O-ацетилированный), который сильнее взаимодействовал с белком S, чем другие сахара. Короче говоря, они нашли набор ключей, который позволяет вирусам открывать дверь клетки", - говорится в сообщении.

Затем ученые решили "поймать вирус в его собственную ловушку", не позволяя связываться с клеткой-хозяином, блокируя точки прикрепления белка S и, таким образом, подавляя любое взаимодействие с поверхностью клетки.

Для этого необходимо было обеспечить более сильное взаимодействие между вирусом и блокирующим его агентом, чем между вирусом и клеткой.

"В этом конкретном случае ученые продемонстрировали, что многовалентные структуры (или гликокластеры) с несколькими 9-O-ацетилированными сиаловыми кислотами на их поверхности способны блокировать как связывание, так и заражение SARS-CoV-2. Если вирус не прикрепляется к клеткам, он не может проникнуть и поэтому умирает. Это блокирующее действие предотвращает заражение", - говорится в публикации.

Отмечается, что это воздействие на вирус не зависит от его мутаций.

Ученые UCLouvain проведут тесты на мышах, чтобы применить эту блокировку сайтов связывания вирусов и наблюдать, работает ли это в их организме.