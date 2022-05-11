МИД рекомендовал российским туристам на Шри-Ланке не покидать отели

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российский МИД настоятельно рекомендовал находящимся на Шри-Ланке согражданам не выходить из отелей до отмены комендантского часа, а при выезде в аэропорт иметь при себе билет на самолет и паспорт, чтобы предъявлять полицейским на блокпостам.

Ссылаясь на российское посольство в Коломбо, МИД отметил, что на курортах острова обстановка остается спокойной, несмотря на беспорядки, поджоги и гибель восьми человек в столкновениях сторонников и противников премьер-министра Махинды Раджапаксы, который недавно ушел в отставку.

Протесты на Шри-Ланке начались на фоне экономического кризиса и дефицита топлива и других товаров. 7 мая президент страны Готабая Раджапакса второй раз за последние месяцы ввел режим ЧС, при котором расширяются полномочия силовых структур. 9 мая на острове был введен круглосуточный комендантский час, 11 мая он был продлен до конца суток.

В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг осударства оценивается в 51 миллиард долларов. Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, который образовался из-за спада туризма во время пандемии. В результате Шри-Ланка не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа, во многих районах из-за нехватки топлива отключается электричество.