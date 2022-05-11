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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:04

МИД рекомендовал российским туристам на Шри-Ланке не покидать отели

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российский МИД настоятельно рекомендовал находящимся на Шри-Ланке согражданам не выходить из отелей до отмены комендантского часа, а при выезде в аэропорт иметь при себе билет на самолет и паспорт, чтобы предъявлять полицейским на блокпостам.

Ссылаясь на российское посольство в Коломбо, МИД отметил, что на курортах острова обстановка остается спокойной, несмотря на беспорядки, поджоги и гибель восьми человек в столкновениях сторонников и противников премьер-министра Махинды Раджапаксы, который недавно ушел в отставку.

Протесты на Шри-Ланке начались на фоне экономического кризиса и дефицита топлива и других товаров. 7 мая президент страны Готабая Раджапакса второй раз за последние месяцы ввел режим ЧС, при котором расширяются полномочия силовых структур. 9 мая на острове был введен круглосуточный комендантский час, 11 мая он был продлен до конца суток.

В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг осударства оценивается в 51 миллиард долларов. Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, который образовался из-за спада туризма во время пандемии. В результате Шри-Ланка не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа, во многих районах из-за нехватки топлива отключается электричество.

Протесты на Шри-Ланке

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Участники протестов требуют отставки президента и правительства страны - из-за недовольства их действиями на фоне сильнейшего за последние десятилетия экономического кризисаВ последние дни протесты в стране усилились. Демонстранты предпринимали несколько попыток штурма здания резиденции президента, поджигали автомобили и автобусы, разбивали окна, закидывали стражей порядка различными предметами.Для пресечения беспорядков полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы Ранее сотрудникам полиции разрешили открывать огонь по участникам протестовВ результате беспорядков восемь человек погибли, 219 - получили ранения. Огнем уничтожено 60 транспортных средств и 104 здания.В стране наблюдается нехватка импортируемых продуктов питания, топлива и лекарств. В огромных очередях за топливом погибли около десяти человек.На этой неделе старший брат президента Махинда Раджапакса, занимавший пост премьера страны, ушел в отставку. Однако протестующие не прекратили свои акции, они требуют также отставки президента Готабаи Раджапаксы.Власти Шри-Ланки ввели комендантский час на всей территории страны
Участники протестов требуют отставки президента и правительства страны - из-за недовольства их действиями на фоне сильнейшего за последние десятилетия экономического кризиса
МИД Шри-Ланка Коломбо Махинда Раджапакса
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