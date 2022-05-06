Тысячи магазинов, школ и компаний закрыты на Шри-Ланке в рамках массовой забастовки

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники частных и государственных компаний в пятницу объявили забастовку на Шри-Ланке, сообщают азиатские СМИ.

Тысячи магазинов, школ и компаний не работают. Участники забастовки требуют отставки президента и правительства страны, поскольку они недовольны действиями властей на фоне сильнейшего за последние десятилетия экономического кризиса.

К забастовке присоединились водители автобусов и железнодорожные перевозчики. В Коломбо закрыт главный вокзал.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В стране наблюдается нехватка импортируемых продуктов питания, топлива и лекарств.

Шри-Ланка переживает самый серьёзный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка сталкивается с самым высоким уровнем инфляции среди стран Азии, перебоями с поставками продовольствия и топлива, нехваткой долларов для оплаты импорта. Ранее властям пришлось пойти на ряд мер, включая девальвацию местной валюты, ограничения на импорт не первостепенной важности, ограничения на биржевые торги.