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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

На Шри-Ланке ввели комендантский час

На Шри-Ланке ввели комендантский час
Столкновения в Коломбо
Фото: Buddhika Weerasinghe/Getty Images

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки в понедельник ввели комендантский час на всей территории страны после того, как в столице Коломбо произошли столкновения между сторонниками и противниками правительства, сообщает индийское издание The Hindustan Times.

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Для пресечения беспорядков полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы.

Пострадали около 80 человек.

Издание отмечает, что беспорядки произошли даже несмотря на то, что президент страны Готабайя Раджапакса объявил о планах отправить в отставку премьера Махинду Раджапаксу и сформировать переходный кабинет.

Ситуация на Шри-Ланке значительно осложнилась в связи с длительным экономическим кризисом, самым серьезным с того момента, как в 1948 году страна обрела независимость от Великобритании.

Шри-Ланка
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