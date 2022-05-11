Турецкие ударные беспилотники АNКА начнут собирать в Казахстане

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Казахстане на базе дочерней компании Kazakhstan Engineering будет организована линия сборки и технического обслуживания турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ANKA, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"Соглашение о совместном производстве беспилотников "ANKA" в Казахстане было подписано в рамках визита казахстанской делегации в Анкару председателем правления АО "НК "Казахстан Инжиниринг" Темиржаном Абдрахмановым и президентом "Turkish Aerospace" профессором Темелем Котиль", - говорится в распространенном в среду сообщении.

По данным министерства, в рамках соглашения планируется долгосрочное сотрудничество в области совместного производства БПЛА, а также передача технологий и обучение персонала для их технического обслуживания и ремонта для Вооруженных Сил Казахстана.

Казахстан стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA, отметили в Мининдустрии.

Разведывательно-ударный беспилотник ANKA создан в Турции в 2013 году. Был испытан в боевых условиях. БПЛА имеет максимальный взлетный вес 1700 кг, способен нести полезную нагрузку до 350 кг. Время полета – до 30 часов на максимальной высоте до 9000 метров. Размах крыла составляет 17,5 метров при длине около 8 метров.